Тихонов объяснил «очень хреновое» выступление биатлонистов

«Очень хреновому» выступлению российских биатлонистов нашли объяснение

«Как назвать выступление биатлонистов в Корее? Очень хреновое. И вина полностью на руководящем составе — Александр Михайлович (Кравцов — прим. "Ленты.ру") доверился не тем людям», — заявил Тихонов. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался относительно выступлений российских биатлонистов, впервые в истории оставшихся без медалей на Олимпиаде. Слова 71-летнего специалиста приводит sport24.ru.

«Я, будучи первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU), присутствовал на всех Кубках. Сейчас никто ни за что не отвечает, не вмешиваются, имея за плечами большой опыт. В этом наша трагедия. А Александр Михайлович доверился людям, но не тем. Хотя его предупреждали. Они (руководящий состав — прим. «Ленты.ру») должны были отвечать», — добавил советский биатлонист.

Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.