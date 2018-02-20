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Тихонов объяснил «очень хреновое» выступление биатлонистов
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«Очень хреновому» выступлению российских биатлонистов нашли объяснение 

Lenta.ru 20 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался относительно выступлений российских биатлонистов, впервые в истории оставшихся без медалей на Олимпиаде. Слова 71-летнего специалиста приводит sport24.ru.
«Как назвать выступление биатлонистов в Корее? Очень хреновое. И вина полностью на руководящем составе — Александр Михайлович (Кравцов — прим. "Ленты.ру") доверился не тем людям», — заявил Тихонов.
«Я, будучи первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU), присутствовал на всех Кубках. Сейчас никто ни за что не отвечает, не вмешиваются, имея за плечами большой опыт. В этом наша трагедия. А Александр Михайлович доверился людям, но не тем. Хотя его предупреждали. Они (руководящий состав — прим. «Ленты.ру») должны были отвечать», — добавил советский биатлонист.
На Олимпиаде в Пхенчхане в соревнованиях по биатлону Россию представляли Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Лучшим результатом для россиян на Играх стало 15-е место Акимовой в индивидуальной гонке.
Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.
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