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Лапшин хотел ударить Фуркада
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Россиянин чуть не дал «в морду» Фуркаду 

Рамблер 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Биатлонист из России Тимофей Лапшин, ныне выступающий за сборную Кореи, рассказал «Спорт-Экспрессу» о «подлости» коллеги из Франции Мартена Фуркада.
Во время одной из гонок преследования перед Олимпиадой 2014 года в Сочи он сам, Фуркад и его брат Симон боролись за попадание в 10-у сильнейших. Тогда Лапшин и Симон Фуркад «шли примерно одинаково», а шедший впереди Мартен «вмешался», начав «зажимать» россиянина на повороте. Лапшин был вынужден остановиться, а братья ушли вперед. В итоге Мартен стал восьмым, Симон — девятым, а Лапшин — 11-м.
«Очень некрасиво! Зачем подлые вещи делать?» — сказал Лапшин.
По его словам, после гонки он сказал Мартену Фуркаду «пару резких словечек» и даже хотел дать ему «в морду».
Также биатлонист вспомнил о поведении Фуркада на масс-старте во французском Анси в декабре 2017-го, когда он резко остановился, «толпа налипла друг на друга», а Фуркад ускорился.
«Почему до сих пор никто ему не ввалил?» — удивляется он.
9 февраля 2017 года на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене Мартен Фуркад подрезал и сбил с ног российского биатлониста Александра Логинова. Позже он принес россиянину извинения.
 Ещё 6 источников 
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