Лапшин хотел ударить Фуркада

Россиянин чуть не дал «в морду» Фуркаду

Биатлонист из России Тимофей Лапшин , ныне выступающий за сборную Кореи, рассказал «Спорт-Экспрессу» о «подлости» коллеги из Франции Мартена Фуркада.

Во время одной из гонок преследования перед Олимпиадой 2014 года в Сочи он сам, Фуркад и его брат Симон боролись за попадание в 10-у сильнейших. Тогда Лапшин и Симон Фуркад «шли примерно одинаково», а шедший впереди Мартен «вмешался», начав «зажимать» россиянина на повороте. Лапшин был вынужден остановиться, а братья ушли вперед. В итоге Мартен стал восьмым, Симон — девятым, а Лапшин — 11-м.

«Очень некрасиво! Зачем подлые вещи делать?» — сказал Лапшин.

По его словам, после гонки он сказал Мартену Фуркаду «пару резких словечек» и даже хотел дать ему «в морду».

Также биатлонист вспомнил о поведении Фуркада на масс-старте во французском Анси в декабре 2017-го, когда он резко остановился, «толпа налипла друг на друга», а Фуркад ускорился.

«Почему до сих пор никто ему не ввалил?» — удивляется он.