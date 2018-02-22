Ещё
Домрачева дала совет сборной России по биатлону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четырёхкратная чемпионка ОИ дала совет сборной России по биатлону 

RT на русском 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Четырёхкратная олимпийская чемпионка в биатлоне белоруска Дарья Домрачева по просьбе журналистов дала совет сборной России.
«Быть командой!», — коротко ответила Домрачёва, слова которой приводит «Матч ТВ».
Спортсменка отметила, что внутри команды важно иметь хорошие отношения.
«Мы стараемся поддерживать друг друга в любых ситуациях. Когда случаются какие-то промахи, ты понимаешь, что это спорт. Необходимо всячески поддерживать своих товарищей. Спорт — это работа на пределе возможностей. Плохо, если добавляются ещё и психологические переживания. Важно, чтобы в коллективе царила семейная атмосфера», — добавила биатлонистка.
Ранее сообщалось, что Домрачева стала первой четырёхкратной олимпийской чемпионкой в биатлоне.
RT на русском: последние новости
СМИ: биатлонистка Коукалова может летом завершить карьеру Американский биатлонист: очень печально видеть россиян на этапах Кубка мира Медали вручены российским биатлонисткам по итогам восьмого дня Паралимпиады
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение