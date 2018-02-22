Домрачева дала совет сборной России по биатлону

Четырёхкратная олимпийская чемпионка в биатлоне белоруска Дарья Домрачева по просьбе журналистов дала совет сборной России.
«Быть командой!», — коротко ответила Домрачёва, слова которой приводит «Матч ТВ».
Спортсменка отметила, что внутри команды важно иметь хорошие отношения.
«Мы стараемся поддерживать друг друга в любых ситуациях. Когда случаются какие-то промахи, ты понимаешь, что это спорт. Необходимо всячески поддерживать своих товарищей. Спорт — это работа на пределе возможностей. Плохо, если добавляются ещё и психологические переживания. Важно, чтобы в коллективе царила семейная атмосфера», — добавила биатлонистка.
Ранее сообщалось, что Домрачева стала первой четырёхкратной олимпийской чемпионкой в биатлоне.