В украинской сборной назрел конфликт

Скандал в сборной Украины набирает обороты. Биатлонистка Валентина Семеренко , назвавшая украинскую сборную «не командой, а просто ж…», обвинила тренеров в провале на Олимпиаде.

Спортсменка, не вошедшая в состав команды на эстафету, оставила несколько эмоциональных комментариев в группе UA:БІАТЛОН в Facebook.

По ее словам, тренер сборной Урош Велепец не провел собрания и не сообщил, «почему так кинул», а попавшие в состав Ирина Варвинец Анастасия Меркушина «хуже» нее. Биатлонистка обвинила штаб сборной во вранье и призвала болельщиков не верить ни одному слову тренеров.

«Обидно, больно, как разбивают твою мечту, твою работу!» — посетовала она.

Вита Семеренко принесла извинения болельщикам за поведение сестры и рассказала, что после решения тренерского штаба Валентина «весь вечер прорыдала».

«Сегодняшняя эстафета ужасна. Не знаю, что произошло. Старалась сконцентрироваться на своей работе и не обращать внимания на ситуацию с Валей. Конечно, тяжело было внутри, что так поступили», — написала Вита.

Ситуацию с Семеренко прокомментировала и Анастасия Меркушина. Она сказала, что ей тоже не понравилось, как было принято решение по участницам гонки, и подчеркнула, что все биатлонистки общаются «нормально, никаких терок нет».

«Мы злые, но злые на себя. Мы не обвиняем ни тренеров, ни болельщиков, ни федерацию. Мы все старались работать по максимуму, мы все хотели медали, мы все хотели побеждать. Не было никого, кто хотел бы сделать плохо. Атмосфера в коллективе рабочая, конфликтов нет. Ночью никто не приходит и не бьет по голове», — сказала спортсменка.