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Фуркад стал кандидатом в комитет спортсменов IBU
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Мартен Фуркад — кандидат в комитет спортсменов IBU 

Спорт-Экспресс 23 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад является кандидатом в комитет спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU), информирует официальный сайт организации. Всего национальными федерациями были выдвинуты 12 биатлонистов — пять женщин и семь мужчин. Попасть в комитет могут только спортсмены, которые были участниками первых трех этапов Кубка мира в этом сезоне. Тайное онлайн-голосование продлится до 15 марта, результаты будут объявлена 16-го.
Полностью список кандидатов выглядит следующим так:
женщины — Катарина Иннерхофер (Австрия), Ирина Кривко (Белоруссия), Ева Пушкарчикова (Чехия), Аита Гаспарин (Швейцария), Клэр Игэн (США);
мужчины — Симон Эдер (Австрия), Михал Крчмарж (Чехия), Эрик Лессер (Германия), Клемен Бауэр (Словения), Эдин Ходжич (Сербия), Себастьян Самуэльссон (Швеция), Фуркад.
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