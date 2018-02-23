Фуркад стал кандидатом в комитет спортсменов IBU

Мартен Фуркад — кандидат в комитет спортсменов IBU

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад является кандидатом в комитет спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU), информирует официальный сайт организации. Всего национальными федерациями были выдвинуты 12 биатлонистов — пять женщин и семь мужчин. Попасть в комитет могут только спортсмены, которые были участниками первых трех этапов Кубка мира в этом сезоне. Тайное онлайн-голосование продлится до 15 марта, результаты будут объявлена 16-го.

Полностью список кандидатов выглядит следующим так: