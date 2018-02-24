Допинг бобслеистки ударил по биатлону

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву , сдавшую положительную допинг-тест, и отстранил ее от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В связи с этим инцидентом биатлонисты США приняли решение всем составом проигнорировать заключительный этап Кубка мира в Тюмени. Отказ от участия в этапе поддержала и чешская сборная, однако француз Мартен Фуркад и норвежец Эмиль Хегле-Свенсен выступили против, Светлана Журова назвала решение американцев политическим, а комментатор Дмитрий Губерниев и вовсе «послал» бойкотирующих.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую бобслеистку Надежду Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил.

Спортсменка была временно дисквалифицирована судом и отстранена от проходящих в данный момент Олимпийских игр.

Кроме того, CAS аннулировал результат, показанный россиянкой в соревновании двухместных саней в Пхенчхане-2018 в паре с Анастасией Кочержовой — 12-е место.

«Сергеева сдала положительный тест на триметазидин; спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил; она отстранена от женских соревнований в бобслее на Олимпиаде в Пхенчхане; ее аккредитация должна быть сдана; эти разбирательства продолжатся после завершения Игр-2018 в Спортивном арбитражном суде, в слушаниях примут участие Сергеева и Международная федерация бобслея и скелетона (ИБСФ). Международный олимпийский комитет (МОК) больше не имеет отношения к данному делу», — гласит заявление на официальном сайте CAS. Сообщается, что Сергеева не стала возражать против дисквалификации на время Игр, однако оставила за собой право оспаривать данное отстранение, а также требовать сокращения его срока.

Напомним, ранее бобслеистка отказалась от возможности дополнительной проверки своего допинг-теста, а именно вскрытия запасной пробы, которая значится под буквой B (основная — под литерой А).

В обеих емкостях находится один и тот же анализ, так что, если употребление запрещенного препарата действительно имело место быть, перепроверка дала бы тот же неутешительный результат. Судя по всему, спортсменка была уверена в таком исходе.

«Спортсмены в курсе, что, если настаивать на вскрытии пробы B, то им могут назначить более жесткое наказание. Если ограничиться пробой A, то атлет осознает вину и далее следуют более мягкие санкции. Сергеева действительно осознает, что факт нарушения был, но не понимает, где она допустила ошибку», — приводит слова Журкина RT. Менеджер сборной России по бобслею Сергей Журкин объяснил «капитуляцию» Сергеевой боязнью еще более серьезных санкций.

Бобслеистка сдала положительный тест 18 февраля, хотя еще 13 числа ее пробы были «чисты». Ранее на употреблении допинга на Олимпиаде-2018 уже попался российский керлингист Александр Крушельницкий — из-за обнаружения мельдония в анализах ему пришлось вернуть бронзовую медаль Игр, завоеванную в дисциплине дабл-микст в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой

Теперь Олимпийскому комитету России (ОКР) грозит отказ в полном восстановлении в правах, которое ожидалось по окончании Игр-2018. Международный олимпийский комитет должен решить этот вопрос на заседании своего исполкома сегодня, 24 февраля.

В мире уже отреагировали на два положительных теста российских спортсменов. Так, американские биатлонисты приняли решение всем составом проигнорировать заключительный этап Кубка мира, который пройдет на территории России, в Тюмени, с 22 по 25 марта.

Кроме того, представители Ассоциации биатлона США отказались участвовать в этапах Кубка IBU в Увате (10-11 марта) и Ханты-Мансийске (14-17 марта).

«Недавнее решение IBU провести последний этап Кубка мира в российском городе Тюмень абсолютно неприемлемо. В поддержку «чистого» спорта и ради собственной безопасности мы, положа руку на сердце, не можем принимать в этом участия, — говорится в обращении. — Наши спортсмены ясно выразили свою точку зрения. Россия все еще отказывается соблюдать кодекс WADA, сохраняется физическая угроза здоровью тех атлетов, которые приедут в эту страну, шесть российских биатлонистов уже были наказаны IBU и Международным олимпийским комитетом за нарушения в олимпийском сезоне — 2014. Кроме того, еще один допинг-случай ожидает своего решения (скорее всего, речь идет либо о положительной допинг-пробе бобслеистки Сергеевой. — «Газета.Ru»). Соответствующее заявление распространил глава этой ассоциации Макс Кобб

В такой ситуации чемпионат мира по футболу все равно состоится в России, и данный факт говорит о возмутительном безразличии к антидопинговым вопросам в мире».

Позднее стало известно, что и чешские спортсмены не приедут в Тюмень на этап Кубка мира.

Как сообщает iDnes, решение обусловлено тем, что чехи хотят показать свою резкую позицию по отношению к допинговому скандалу в России.

«Считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени — правильное решение. Я буду рад принять в нем участие», — приводит слова Фуркада телеканал France24. Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад в свою очередь выступил против бойкота этапа.

«Моя позиция по допингу ясна. Русские, которые обманывают, это не вся страна. Россия любит биатлон, и не нужно наказывать болельщиков за поступки отдельных спортсменов их сборных», — добавил Фуркад. Биатлонист отметил, что российские любители спорта не должны страдать из-за ошибок атлетов.

«Я не поддерживаю отказ ехать на турнир как способ достижения результата и не собираюсь это делать, — передает слова спортсмена Expressen. — Конечно, скептически отношусь к тому, что случилось. Нет сомнений, что Россия мошенничала. Но думаю, что самое правильное — позволить антидопинговым структурами спокойно заниматься этим вопросом». Не поддержал бойкот и норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен

«Мы входим в ту же воду, в которой мы уже были в 1980-м, в 1984 годах, когда мы с США, к сожалению, обменивались такими действиями», –— цитирует Журову «РИА Новости». Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова назвала этот бойкот политическим решением.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в свою очередь в оскорбительной форме прокомментировал решение американских и чешских биатлонистов.

«Мои дорогие биатлонисты США и Чехии! Вы не хотите ехать в Тюмень, не хотите ехать в Россию? Милые мои, идите вы в …! С пламенным биатлонным приветом!»