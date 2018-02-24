«Идите в ж…»: Губерниев послал битлонистов США

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в свойственной ему эмоциональной манере отреагировал на решение сборных США и Чехии не ехать в Тюмень на этап Кубка мира.

«Мои дорогие биатлонисты США и Чехии! Вы не хотите ехать в Тюмень, объявляете бойкот России? Милые мои, идите Вы в ж… у! С пламенным биатлонным приветом!» — написал он у себя в Instagtram.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад, комментируя решение сборной США, заявил, что будет принимать участие в этапе КМ по биатлону в Тюмени.

Он также пояснил свою позицию по допингу, отметив, что нельзя наказывать одних спортсменов за поступки других.