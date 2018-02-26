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Биатлонистки Украины не поддержали бойкот этапа Кубка мира
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Биатлонистки Украины не поддержали бойкот этапа Кубка мира 

Рамблер 26 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Члены женской сборной Украины по биатлону заявили «Тюменской арене», что не будут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.
Ранее стало известно, что биатлонисты из США бойкотируют этап Кубка мира 2017–18, который пройдет в Тюмени. По словам представителей американских спортсменов, такое решение было принято «в поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности», так как Россия «не соответствует правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA)». Бойкот также поддержал международный союз биатлонистов Чехии (IBU). Бойкотировать соревнования в Тюмени призывал и обладатель «серебра» Олимпиады-2018, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.
Украинские спортсменки заявили, что не будут «лишать себя соревнований».
«Конечно, будем [участвовать]. <…> У нас даже не обсуждалось, чтобы не поехать в Тюмень», — отметили они.
Спортсменки подчеркнули, что бывали в Тюмени не раз, «и никаких проблем не возникало». Они выразили уверенность, что все будет в порядке и на этапе Кубка мира.
Этап Кубка мира по биатлону будет проходить в Тюмени с 22 по 25 марта.
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