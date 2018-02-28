Родченков может подать ответный иск против Прохорова 

Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы информатора ВАДА, бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обратился с письмом к российскому бизнесмену Михаилу Прохорову, сообщает Yahoo News. На минувшей неделе биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина при поддержке бывшего главы СБР направили иск о клевете в суд Нью-Йорка против Родченкова.
В письме юрист информатора ВАДА просит Прохорова в соответствии с законами США хранить документы, которые могут свидетельствовать о том, что за иском против его клиента стоит российское правительство. Кроме того, Уолден сообщил о возможной подаче встречного иска, его целью в случае подачи станет разоблачение действий российских властей по запугиванию и нападкам на Родченкова.
— Слова адвоката спортсменок о том, что неназванные лица также финансируют иск, очень странные, — сказал Уолден. — В связи с этим возникает подозрение, будто Кремль участвует в этом вопросе через доверенных лиц. Безусловно, это станет проблемой для тех, кто замешан в этом сомнительном иске.