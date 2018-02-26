Бьёрндален пропустит следующий этап КМ

Бьёрндален не попал в состав сборной Норвегии на следующий этап КМ по биатлону

Восьмикратный чемпион Олимпийских игр норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьёрндален не попал в состав национальной команды на этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщает Langrenn.com.

Состав сборной Норвегии выглядит следующим образом:

Ранее Бьёрндален, который не смог отобраться на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, заявил, что после окончания сезона планирует вместе с членами семьи принять решение о том, продолжит ли карьеру.

Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 8 по 11 марта.