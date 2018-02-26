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Бьёрндален пропустит следующий этап КМ
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Бьёрндален не попал в состав сборной Норвегии на следующий этап КМ по биатлону 

Р-Спорт 26 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Восьмикратный чемпион Олимпийских игр норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьёрндален не попал в состав национальной команды на этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщает Langrenn.com.
Состав сборной Норвегии выглядит следующим образом:
женщины: Тириль Экхофф, Марте Олсбю, Сюннёве Сулемдал, Ингрид Тандревольд, Хильде Фенне;
мужчины: Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Эрленн Бьёнтегор, Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л'Абе-Лунн.
Ранее Бьёрндален, который не смог отобраться на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, заявил, что после окончания сезона планирует вместе с членами семьи принять решение о том, продолжит ли карьеру.
Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 8 по 11 марта.
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