Бьёрндален пропустит следующий этап КМ

Восьмикратный чемпион Олимпийских игр норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьёрндален не попал в состав национальной команды на этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщает Langrenn.com.
Состав сборной Норвегии выглядит следующим образом:
женщины: Тириль Экхофф, Марте Олсбю, Сюннёве Сулемдал, Ингрид Тандревольд, Хильде Фенне;
мужчины: Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Эрленн Бьёнтегор, Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л'Абе-Лунн.
Ранее Бьёрндален, который не смог отобраться на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, заявил, что после окончания сезона планирует вместе с членами семьи принять решение о том, продолжит ли карьеру.
Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 8 по 11 марта.