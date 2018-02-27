У украинской биатлонистки роман с тренером

Украинские СМИ рассказали о романе биатлонистки сборной с тренером

Между лидером биатлонной сборной Украины Юлия Джима и главным тренером женской национальной команды Урошем Велепцом завязались романтические отношения, сообщает "Обозреватель".

Как отмечает известный украинский журналист Константин Андриюк, 27-летняя Джима и 50-летний Велепец жили вместе в одном номере в олимпийской деревне на Играх в Пхенчхане.

Также Андриюк отметил, что Джима иногда отказывалась самовольно посещать тренировки сборной.

Ранее сообщалось, что украинские биатлонисты не откажутся от поездки на этап Кубка мира в Тюмень.