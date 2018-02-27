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У украинской биатлонистки роман с тренером
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Украинские СМИ рассказали о романе биатлонистки сборной с тренером 

Газета.Ru 27 февраля 2018
Фото: Reuters
Между лидером биатлонной сборной Украины Юлия Джима и главным тренером женской национальной команды Урошем Велепцом завязались романтические отношения, сообщает "Обозреватель".
Как отмечает известный украинский журналист Константин Андриюк, 27-летняя Джима и 50-летний Велепец жили вместе в одном номере в олимпийской деревне на Играх в Пхенчхане.
Также Андриюк отметил, что Джима иногда отказывалась самовольно посещать тренировки сборной.
Ранее сообщалось, что украинские биатлонисты не откажутся от поездки на этап Кубка мира в Тюмень.
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