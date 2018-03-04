Гореева выиграла гонку преследования на ЧМ

Россиянка Анастасия Гореева победила в гонке преследования на 7,5 км среди девушек на юношеском и юниорском чемпионате мира по биатлону в Отепя. Второе место заняла немка Франциска Пфнуер, а замкнула тройку призёров швейцарка Эми Басерга.
Биатлон. Первенство мира среди юношей и юниоров. Отепя, Эстония Девушки. Гонка преследования. 7,5 км 1. Анастасия Гореева (Россия) — 24.24,0 (3).
2. Франциска Пфнуер (Германия) — +17,5 (1).
3. Эми Басерга (Швейцария) — +29,0 (2)…
7. Анастасия Шевченко (Россия) — +1.07,9 (2)…
51. Анна Старовойтова (Россия) — +6.20,0 (7).