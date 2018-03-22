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Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
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Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота соревнований в России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужская сборная Украины по биатлону опустилась на 11-е место в Кубке мира после спринта в Тюмени потеряла квоту в пять представителей на следующий сезон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В борьбе за 10-е место, которое дает квоту, Украина проиграла Чехии, которая также бойкотировала соревнования, восемь очков: 4073 — у чехов и 4065 — у украинцев. После этапа в норвежском Холменколене сборные занимали восьмое и девятое место. Однако из-за бойкота этапа в Тюмени обе эти команды пропустили вперед себя сборные Словении и Швейцарии.
13 марта Украина временно отказалась от участия в любых спортивных соревнованиях на территории России. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак заявил, что для снятия бойкота необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась», а «атмосфера перестала накаляться».
В прошлом сезоне мужская команда Украины заняла 6-е место в Кубке мира и получила квоту в пять человек.
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