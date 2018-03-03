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Биатлонист Томшин завоевал золото в спринте на ЮЧМ
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Биатлонист Томшин завоевал золото в спринте на ЮЧМ в Эстонии 

RT на русском 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россиянин Василий Томшин одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в эстонском Отепя. Томшин преодолел дистанцию за 25 минут 1,8 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах.
Второе место, с отставанием в 20,5 секунды занял француз Мартен Перрилла Боттоне. Тройку призёров замкнул норвежец Сверре Дален Аспенес.
Россияне Вадим Истамгулов, Игорь Малиновский, Вячеслав Малеев и Карим Халили заняли восьмое, 11-е, 13-е и 27-е места соответственно.
Ранее сообщалось, что Валерия Васнецова стала четвёртой в спринте на ЮЧМ в Эстонии.
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