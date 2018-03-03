Биатлонист Томшин завоевал золото в спринте на ЮЧМ в Эстонии

Россиянин Василий Томшин одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в эстонском Отепя. Томшин преодолел дистанцию за 25 минут 1,8 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах.

Второе место, с отставанием в 20,5 секунды занял француз Мартен Перрилла Боттоне. Тройку призёров замкнул норвежец Сверре Дален Аспенес.