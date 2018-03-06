Прохоров ответил на угрозы Родченкова

Запугивания юристом Родченкова не заставят Прохорова отказаться от помощи биатлонисткам РФ

"Я изумлен тем, что вы можете подвергнуть осуждению желающих обратиться в суд за рассмотрением дела, которое основано на имеющихся доказательствах. Я верю в американскую систему правосудия и, как юрист, ожидаю от вас того же", — отметил он. "Я полагаю, что у человека вашего профессионального ранга и уровня образования могло бы быть больше объективности вместо того, чтобы предполагать, что финансируемый мною судебный иск против вашего клиента нацелен на "сведение счетов и запугивание информатора", — пишет Прохоров в письме. — Я верю трем истцам, которые подали судебный иск против господина Родченкова за клевету. Исходя из всего того, что я знаю и что видел за их время в биатлоне, они были чистыми, поэтому я помогаю им восстановить свою репутацию. Моя убежденность в их невиновности является моей единственной мотивацией помочь этим спортсменам".

В письме российский бизнесмен настаивает, что, будучи президентом Союза биатлонистов России (СБР) с 2008 по 2014 год, он всегда боролся за чистый спорт. "Кем бы ваш клиент ни являлся, он уже признался без всякого сожаления в том, что руководил незаконной допинговой схемой для продажи спортсменам запрещенных веществ с целью личного обогащения, а также для подмены допинг-проб спортсменов. Все это не делает из него героя, чтобы верить каждому его слову, напротив, его личные признания во лжи и обмане требуют полноценного пересмотра всех его утверждений. Я же, со своей стороны, боролся за чистый спорт с того момента, как возглавил Союз биатлонистов России в 2008 году, боролся с такими людьми, как ваш клиент, которые обогащались за счет того, что предлагали спортсменам способы, как обмануть систему", — написал Прохоров.

Нельзя смешивать невиновных с виновными без суда "Я нанял главным тренером нашей национальной сборной человека с безупречной репутацией, человека, который боролся за чистый спорт, — продолжил Прохоров. — Этот человек — Вольфганг Пихлер , который был главным тренером шведской национальной сборной на только что завершившейся Олимпиаде в Пхёнчхане, моя команда была дважды признана Международным союзом биатлонистов за заслуги, в том числе и за работу в сфере борьбы с допингом. Мы провели 4000 допинг— тестов, которые включали и отдельный контракт на 250 тестов свыше международных требований и которые привели к дисквалификации 10 спортсменов за время моей работы в СБР. Ловить нарушителей, без всякого сомнения, являлось задачей первостепенной важности".

"Нельзя просто взять и смешать невиновных с виновными без справедливого судебного слушания и анализа всех доказательств. Ваше предположение, что моя помощь в данном судебном иске каким-то образом имеет цель воспрепятствовать правосудию или помешать усилиям правоохранительных органов, полностью безосновательно, безответственно и противоречит кодексу вашей профессиональной этики. Хотел бы предупредить Вас, чтобы Вы проявляли больше осмотрительности в ведении этих дел. Ждем разбирательства в суде, пусть судебный процесс решит, кто прав в этом деле", — заключил Прохоров. Прохоров подчеркивает, что обвинения Уолдена в попытке воспрепятствовать правосудию безосновательны и противоречат этическим нормам. "Как Вы смеете заявлять, что я каким-то образом нацелен "на подрыв усилий в борьбе против употребления допинга спортсменами?" В вашем письме упоминается возможность судебного иска против меня, а также едва скрытая угроза касательно НБА [Национальной баскетбольной ассоциации] и моего владения клубом "Бруклин Нетс". Эта попытка запугивания не вынудит меня отказаться от помощи Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной, которые пытаются восстановить свою репутацию", — заявил предприниматель.

27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призером в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумиловой и заняла 21-е место в масс-старте. Романова, помимо серебряной награды в эстафете, заняла 19-е место в спринте, 23-е — в гонке преследования и 53-е — в индивидуальной гонке. 1 декабря МОК дисквалифицировал Зайцеву, которая в Сочи заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте.