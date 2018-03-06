Малышко заменит Логинова в составе сборной на этапе КМ

Биатлонист Малышко заменит Логинова в составе сборной России на этапе КМ в Контиолахти

Дмитрий Малышко заменит Александра Логинова в составе команды России на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Логинов не выступит на соревнованиях из-за проблем с оформлением документов для выезда за рубеж. Планируется, что спортсмен выступит на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Увате и Ханты-Мансийске, а также на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени.

В текущем сезоне 30-летний Малышко не участвовал в гонках Кубка мира. На этапах Кубка IBU спортсмен однажды одержал победу и один раз стал серебряным призером.

Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 8 по 11 марта. В рамках соревнований пройдут спринтерские гонки, масс— старты, одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.