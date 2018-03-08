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Чемпионка России пожаловалась на кумовство
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Чемпионка России пожаловалась на кумовство в отечественном биатлоне 

Lenta.ru 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Галина Нечкасова рассказала о несовершенстве системы, выстроенной в этом виде спорта. Ее слова приводит gorsite.ru.
«Пугает система, выстроенная в биатлоне — она очень сложная и здесь тяжело проявить себя в полной мере. Для этого нужно иметь много составляющих, в том числе связи с высокопоставленными лицами, которые, если что, смогут "замолвить за тебя слово". Бороться с такой несправедливостью невозможно», — призналась спортсменка.
29-летняя Нечкасова отметила, что еще несколько лет назад спорт был ее приоритетом, но в последнее время она больше времени посвящает личной жизни.
«Почему я отложила спорт на второй план? Все дело в негативном отношении международных спортивных сообществ к России», — пояснила она.
Нечкасова — пятикратная чемпионка России по биатлону, чемпионка мира по летнему биатлону в командной эстафете. На Всемирных военных играх в Сочи она завоевала золотую медаль в биатлоне в командной гонке на 7,5 километра.
На Олимпиаде в Пхенчхане выступали четверо российских биатлонистов — Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Остальные не получили приглашения на Игры. В результате отечественные спортсмены установили антирекорд, впервые в истории не сумев завоевать олимпийских медалей.
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