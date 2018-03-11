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Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти
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Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти, сообщает "Советский спорт".
Россиянин допустил один промах и отстал от победителя гонки австрийца Юлиана Эберхарда (38.04.8; два промаха) на 19,3 секунды. Вторым финишировал француз Мартен Фуркад (+6,9; 2).
Еще один представитель России Антон Бабиков занял 23-е место (+2.19,4; 4).
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Мужчины. Масс-старт. 1. Юлиан Эберхард (Австрия) — 38.04.8 (2). 2. Мартен Фуркад (Франция) — +6,9 (2). 3. Антон Шипулин (Россия) — +19,3 (1)… 23. Антон Бабиков (Россия) — +2.19,4 (4)
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