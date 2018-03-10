Россиянам предрекли новые скандалы с допингом

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Джеймс Каррабре выступил против проведения этапа Кубка мира в Тюмени.
«Уверен, что в будущем появится ещё не один допинг-случай у россиян», — приводит слова Каррабре sport1.de.
Он выступил против проведения этапа Кубка мира в Тюмени, так как, по его словам, спортсмены не уверены в безопасности своих допинг-проб, а также в собственной безопасности.
«Нам следовало послать сигнал, потому что были эти антидопинговые нарушения в России», — добавил Каррабре.
Ранее шведская биатлонистка Эберг заявила, что поддерживает решение Самуэльссона, но сама поедет в Тюмень.