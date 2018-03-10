Россиянам предрекли новые скандалы с допингом

«Нам следовало послать сигнал, потому что были эти антидопинговые нарушения в России», — добавил Каррабре.

Он выступил против проведения этапа Кубка мира в Тюмени, так как, по его словам, спортсмены не уверены в безопасности своих допинг-проб, а также в собственной безопасности.