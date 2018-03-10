Услугина выиграла гонку на Кубке IBU

Российская биатлонистка Ирина Услугина сегодня, 10 марта, на этапе Кубка IBU в Увате победила в индивидуальной гонке.
Украинка Юлия Журавок стала второй, третье место заняла ещё одна россиянка — Евгения Павлова. Биатлон. Кубок IBU. Уват, Россия Женщины, индивидуальная гонка, 15 км 1. Ирина Услугина (Россия) — 47.58,5 (0+0+0+1)
2. Юлия Журавок (Украина) — 27,5 (+0+0+0)
3. Евгения Павлова (Россия) — 1.08,2 (0+1+0+0)…
7. Анастасия Егорова (Россия) — 3.05,6 (1+1+0+2)…
10. Тамара Воронина (Россия) — 3.11,2 (0+1+1+0)…
20. Маргарита Васильева (Россия) — 4.47,9 (0+0+0+3)…
38. Кристина Резцова (Россия) — 9.09,4 (2+2+0+4)