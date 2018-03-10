Считайте нас фаворитами. Почему Россия проиграла свою лучшую гонку

Это было самое реальное золото России в этом сезоне Кубка мира. В кои-то веки мы считались фаворитами, но и тут остались ни с чем. Хотелось и моглось

Никогда ещё в этом сезоне Россия не была таким серьёзном фаворитом в гонке Кубка мира по биатлону. Никогда, но всё когда-то случается в первый раз. Вот и мы дождались: в одиночной смешанной эстафете седьмого этапа КМ, для краткости именуемой супермикстом, сборная России являлась очевидным фаворитом. Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт и сами по себе являлись грозной силой, и соперники у них были, скажем так, не первой волны.

Три ненужных промаха В первую очередь — Норвегия, в составе Марте Олсбу и Йоханнес Бё . Во вторую — Австрия с Хаузер и Эберхардом, а ещё Франция — с Шевалье и Гигонна. Или Словакия, вроде бы с Кузьминой, но и с Казаром. Уже даже вторая очередь не особо впечатляет, да? Вот об этом и речь. Часть сборных просто приберегли основные силы на классическую смешанную эстафету, а вот мы сделали ставку на супермикст. И это был тот случай, когда золотую медаль не только хотелось, но и определённо моглось.

Всего на старт вышли 26 команд, Россия получила восьмой номер. Первый круг, разумеется, все прошли дружной гурьбой и без каких-либо отрывов. На первом рубеже Юрлова отработала чётко и ушла на дистанцию четвёртой. В свете многочисленных промахов Олсбу, Витковой, Хаузер и даже штрафного круга Кузьминой это было здорово. Катю опережали только Украина, Казахстан и США.

На «стойке» мазали все, но Юрлова свою незакрытую мишень «погасила» только с третьей попытки. В результате эстафету Шипулину она передала лишь спустя 26 после дуэта лидеров — Украины и Японии. Всё круто, но этого мало

Это, конечно, было не много, но такое отставание уже не давало Антону права на ошибку. И, конечно, заставляло вкладываться с первых метров, потому что в супермиксте догонять практически негде. К стрельбе лёжа россиянин отыграл пять секунд, а потом и отстрелялся великолепно. Теперь он шёл седьмым и всего лишь с 12-секундным отставанием от канадца. Бё тоже катил впереди Шипулина, как и Гигонна. Темп прохождения второго круга обещал быть высоким, и задал его Бё. Он убежал от всех и к стрельбищу привёз ближайшему преследователю почти 10 секунд. Норвежец и стрелял здорово, лишь с одним промахом. Зато Шипулин — без оных. Но этого всё равно оказалось мало: Юрлова эстафету получила седьмой и в 12 секундах за Норвегий. Плачь, ешь кактус, но попади

Это было неприятно. Ходом Екатерина, судя по всему, отыгрывать не могла, а одной чистой стрельбой взять медаль сейчас было сложно. Если бы не те три промаха на втором рубеже, то сейчас Россия была бы лидером и перед Юрловой стояла бы иная задача. Но теперь нужно было сжимать зубы, бежать и попадать. И Катя сделала это, сократив отставание от лидера до 10 секунд, но снова не обошлась без промаха, и снова не смогла исправиться с первой попытки. А ведь намазала канадка, Олсбу вообще отправилась на штрафной круг. Да, Россия теперь была пятой, но в 18 секундах от Франции. И снова если бы — даже просто чистая стрельба прямо сейчас помогла бы Юрловой быть одним из лидеров. Но уж теперь вообще нельзя было мазать на «стойке». Плачь, колись, ешь кактус, но попади пять из пяти. Всё ещё пятые

И она попала. Но и все те, кто был впереди, тоже. Так что расклад для Шипулина был прост: 19 секунд до лидирующего Гигонна, 6 секунд до третьего места, где располагалась Япония. Выше России были ещё Украина и Австрия, а Бё уступал Антону ровно 10 секунд.

Теперь не было никакого смысла экономить силы. Шипулин и не экономил — отъел у Гигонна половину отставания уже к «лёжке». Отъесть-то отъел, но промазал первым же выстрелом. Затем, правда, попал пять раз, но всё равно остался пятым и с тем же отставанием в 17,5 секунд. И до третьего места всё той же Японии оставалось шесть секунд. Уплывшая медаль

Короткий круг, стрельба стоя и ещё один короткий круг — всё, что оставалось у Антона. За круг он снова отыграл половину отставания и вышел на третье место. Но теперь промазал два раза, и борьба за победу была закончена. Попади россиянин — быть ему лидером. Быть бы… А теперь даже до третьего места было 6 секунд, но на этом третьем месте катил Бё, а его достать было почти нереально, потому что норвежец по дистанции шёл значительно быстрее. Медаль уплыла от нас на последнем рубеже. Самая реальная медаль этого сезона. В итоге Гигонна удержал своё первое место, Эберхард принёс Австрии серебро, Бё стал третьим. Россия — только пятая. Восемь промахов — явно не то, на что рассчитывал тренерский штаб в этой гонке.