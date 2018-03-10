Финская биатлонистка не поддержала бойкот Кубка мира в РФ

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Финская биатлонистка Мякяряйнен заявила, что выступит на этапе Кубка мира в Тюмени 

ТАСС 10 марта 2018
Фото: EPA
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен подтвердила свое участие на заключительном этапе Кубка мира текущего сезона, который пройдет в Тюмени. Слова спортсменки приводит портал Yle.
"Когда идет борьба за победу в общем зачете, не думаю, что у кого-то есть более важная цель. Мы выступаем там, где Международный союз биатлонистов решает проводить соревнования", — сказала Мякяряйнен.
Ранее сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе, также в соревнованиях в Тюмени не выступит олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон.
В текущем сезоне Мякяряйнен лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 623 очка. Она опережает ближайшую преследовательницу Анастасию Кузьмину из Словакии на 35 очков.
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.
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