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«Очень печально видеть россиян на этапах Кубка мира»
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Американский биатлонист: очень печально видеть россиян на этапах Кубка мира 

RT на русском 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли выразил разочарование тем, что российские спортсмены принимают участие в этапах Кубка мира. «Очень печально вновь видеть российских биатлонистов на соревнованиях. Международный олимпийский комитет (МОК) сделал большой шаг вперёд, запретив России выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане, но спустя полторы недели российские биатлонисты, не получив никакого наказания, вновь соревнуются на Кубке мира», — цитирует американца норвежское издание NRK.
По словам Бэйли, участие россиян в этапах Кубка мира демонстрирует, на чьей стороне находится руководство Международного союза биатлонистов (IBU).
«Они явно не борются за права чистых спортсменов участвовать в чистых соревнованиях», — добавил он.
Ранее сообщалось, что россиянин Антон Шипулин сохранил третье место в общем зачёте Кубка мира по биатлону.
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