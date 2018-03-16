Американский биатлонист: очень печально видеть россиян на этапах Кубка мира

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли выразил разочарование тем, что российские спортсмены принимают участие в этапах Кубка мира. «Очень печально вновь видеть российских биатлонистов на соревнованиях. Международный олимпийский комитет (МОК) сделал большой шаг вперёд, запретив России выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане, но спустя полторы недели российские биатлонисты, не получив никакого наказания, вновь соревнуются на Кубке мира», — цитирует американца норвежское издание NRK.

«Они явно не борются за права чистых спортсменов участвовать в чистых соревнованиях», — добавил он. По словам Бэйли, участие россиян в этапах Кубка мира демонстрирует, на чьей стороне находится руководство Международного союза биатлонистов (IBU).