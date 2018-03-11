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Павлова выиграла спринт на этапе Кубка IBU
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Российская биатлонистка Павлова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Увате 

RT на русском 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россиянка Евгения Павлова одержала победу в спринтерской гонке на 10 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в российском Увате. Павлова преодолела дистанцию за 24 минуты, 12,5 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.
Второй стала немка Каролин Хорхлер. Тройку призёров замкнула Украинка Юлия Журавок.
Кристина Резцова и Маргарита Васильева заняли четвёртое и пятое места соответственно. Ирина Услугина показала 11-й результат. Тамара Воронина и Анастасия Егорова расположились на 16-й и 17-й позиция в итоговом протоколе.
Ранее сообщалось, что россиянин Александр Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Увате.
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