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Российские конькобежцы завоевали бронзу в командной гонке на юниорском ЧМ
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Российские конькобежцы завоевали бронзу в командной гонке на юниорском ЧМ 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Мужская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров в Солт-Лейк-Сити (США). Сергей Логинов, Егор Школин, Александр Подольский продемонстрировали результат 3.44,733. Золото выиграла сборная Южной Кореи (3.44,557). Серебряными призёрами стали представители Японии (3.44,685).
Ранее Егор Школин завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити, став третьим на дистанции 5000 м. Россияне также стали третьими в командном спринте.
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