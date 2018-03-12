Российские конькобежцы завоевали бронзу в командной гонке на юниорском ЧМ

Мужская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров в Солт-Лейк-Сити (США). Сергей Логинов , Егор Школин, Александр Подольский продемонстрировали результат 3.44,733. Золото выиграла сборная Южной Кореи (3.44,557). Серебряными призёрами стали представители Японии (3.44,685).

Ранее Егор Школин завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити, став третьим на дистанции 5000 м. Россияне также стали третьими в командном спринте.