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Путин поздравил Румянцеву и Лысову с победой
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Путин поздравил Румянцеву и Лысову с победой на Паралимпиаде 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских биатлонисток Екатерину Румянцеву и Михалину Лысову с победой на Паралимпийских играх. Поздравительные телеграммы опубликованы в понедельник на сайте Кремля.
"Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу вы блестяще выступили на самых важных соревнованиях в карьере каждого спортсмена— паралимпийца, продемонстрировали бойцовский характер и волю к победе", — говорится в поздравлении президента Румянцевой.
В телеграмме, адресованной Лысовой, Путин отметил ее "целеустремленность, силу воли и настоящий спортивный характер", которые открыли спортсменке путь к "яркой, убедительной победе".
Президент пожелал атлетам успехов и удачи на предстоящих стартах. Он особо отметил вклад наставников и тренеров в победу российских спортсменов.
В понедельник Румянцева стала чемпионкой Паралимпийских игр в гонке на 15 км с раздельным стартом в классе стоя, Лысова стала бронзовым призером в гонке на 15 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Ранее на Паралимпиаде Лысова выиграла золото в биатлоне в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения, став пятикратной чемпионкой Паралимпийских игр.
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