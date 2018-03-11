Биатлонистка из Финляндии Кайса Мякяряйнен упрочила своё лидерство в общем зачёте Кубка мира.
После завершения этапа в Контиолахти (Финляндии) на счету Кайсы стало 666 очков. Второе место у словацкой спортсменки Анастасии Кузьминой (613 баллов), третья — итальянка Доротея Вирер (568). Немка Лаура Дальмайер (566) находится на четвёртой позиции, а белоруска Дарья Домрачева (527) замыкает первую пятёрку. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт расположилась на 15-й позиции.
Подробнее с таблицей общего зачёта Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».