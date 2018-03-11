Мякяряйнен упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Юрлова-Перхт — 15-я

Биатлонистка из Финляндии Кайса Мякяряйнен упрочила своё лидерство в общем зачёте Кубка мира.

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