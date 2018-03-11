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Мартен Фуркад: «На этой неделе я тренировался только три часа»
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Мартен Фуркад: «На этой неделе я тренировался только три часа» 

Спорт-Экспресс 11 марта 2018
Биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад, ставший вторым в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти, сказал, что ему удалось потренироваться на этой неделе только три часа. На финише Фуркад уступил в борьбе за победу Юлиану Эберхарду.
— Я не смог побороться за победу в спринте, — цитирует официальный сайт IBU Фуркада. — После этого я вернулся в номер и не тренировался. На этой неделе я вообще тренировался только три часа. Тяжело выступать в такой ситуации. Я не знал, чего ожидать сегодня, но в целом доволен. Хотелось бы победить, но я потратил слишком много энергии вернуться в борьбу на старте и не смог побороться, когда пришло время атаковать.
Трансляция мужского масс-старта
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