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Дмитрий Васильев: «Шипулин и Фуркад невыразительно прошли последний круг»
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Дмитрий Васильев: «Шипулин и Фуркад невыразительно прошли последний круг» 

Спорт-Экспресс 11 марта 2018
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что Антон Шипулин и Мартен Фуркад слабо прошли последний круг в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Биатлонисты боролись за победу, но уступили Юлиану Эберхарду. На последнем подъеме Шипулин упал и стал только третьим.
— Сложно сказать, что произошло, потому что картинка была показана не в полном объеме, — цитирует ТАСС Васильева. — Однако, как мне показалось, все-таки австриец здесь ни при чем, он уже обогнал Антона, а Антон запнулся сам, наверное, не так поставил лыжу, или ноги уже не очень держали после тяжелого подъема. Поэтому я думаю, что не стоит искать здесь каких— то подвохов. Он и Фуркад невыразительно прошли последний круг.
Трансляция мужского масс-старта
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