Сергей Коновалов: Сегодня была не самая лучшая гонка для Юрловой-Перхт

«Да, сегодня была не лучшая гонка в Катином исполнении. Не скажу, что была провальная гонка. Но все-таки по одному промаху на первых трех рубежах — это абсолютно не ее стрельба. На мой взгляд, у Кати после эстафеты, когда достаточно сложно проводила стрельбу стоя в первой половине и лежа во второй половине гонки, отложился определенный отпечаток.

И сегодня она выходила на старт, мне кажется, с оглядкой на вчерашний день. Начинала работать и, к сожалению, допускала ошибки. Не сказать, что сильно грубые — это были габаритные промахи. Но как бы то ни было, в протоколе об этом не говорится. Что касается хода, то я думаю, что она ровно выступает. У нее нормальное состояние, но эти три рубежа ее отбросили. Поэтому она боролась только за двадцатое место.

Хинц выиграла масс-старт в Контиолахти, Юрлова-Перхт — 19-я Что касается общего впечатления от выступления команды на этапе в Контиолахти, то вчерашний день нас порадовал, конечно. Особенно в смешанной эстафете, где выступали Ульяна и Даша. Нечасто получается в смешанных эстафетах передавать ребятам эстафету на лидирующих позициях, в борьбе. Это и тренеры мужской команды отмечали. С таким выступлением девчонок можно поздравить. Они навязали очень серьезную борьбу в непростых погодных условиях — при переменчивом ветре они справились, взяли на каждом рубеже всего по одному допу.

Я считаю, что в плане стрельбы они выглядели очень достойно. Соответственно итоговый результат такой же. В целом ощущение от этапа неплохое. Все-таки мы пропустили Олимпийские игры, и сложно было оценивать состояние до этих стартов. Но сейчас можно уверенно говорить, что в Осло мы сможем бороться за самые высокие места», — цитирует Коновалова официальный сайт СБР.