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Ничья «Ростова» и «Зенита», победа ЦСКА над «Ахматом», бронза Шипулина в Контиолахти. Главные новости дня
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Ничья «Ростова» и «Зенита», победа ЦСКА над «Ахматом», бронза Шипулина в Контиолахти. Главные новости дня 

Советский спорт 11 марта 2018
1. В чемпионате России «Ростов» и «Зенит» сыграли вничью.
2. ЦСКА на выезде одержал крупную победу в матче с «Ахматом».
3. В чемпионате Англии «Арсенал» обыграл «Уотфорд».
4. В бундеслиге «Лейпциг» сыграл вничью с «Штутгартом».
5. В чемпионате Италии «Ювентус» одержал победу над «Удинезе».
6. «Лацио» сыграл вничью с «Кальяри».
7. «Фиорентина» обыграла «Беневенто».
8. «Ницца» в чемпионате Франции обыграла «Генгам» благодаря покеру Алассана Плеа.
9. В центральном матче чемпионата Шотландии «Селтик» обыграл «Рейнджерс».
10. Антон Шипулин стал третьим в масс-старте на Кубке мира по биатлону. Победил австриец Джулиан Эберхард.
11. У женщин победу одержала немка Ванесса Хинц.
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