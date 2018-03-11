Ничья «Ростова» и «Зенита», победа ЦСКА над «Ахматом», бронза Шипулина в Контиолахти. Главные новости дня

1. В чемпионате России «Ростов» и «Зенит» сыграли вничью.

2. ЦСКА на выезде одержал крупную победу в матче с «Ахматом».

3. В чемпионате Англии «Арсенал» обыграл «Уотфорд».

4. В бундеслиге «Лейпциг» сыграл вничью с «Штутгартом».

5. В чемпионате Италии «Ювентус» одержал победу над «Удинезе».

6. «Лацио» сыграл вничью с «Кальяри».

7. «Фиорентина» обыграла «Беневенто».

8. «Ницца» в чемпионате Франции обыграла «Генгам» благодаря покеру Алассана Плеа.

9. В центральном матче чемпионата Шотландии «Селтик» обыграл «Рейнджерс».

10. Антон Шипулин стал третьим в масс-старте на Кубке мира по биатлону. Победил австриец Джулиан Эберхард.

11. У женщин победу одержала немка Ванесса Хинц

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