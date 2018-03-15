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Биатлонист Шипулин пожаловался на физический спад
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Биатлонист Шипулин пожаловался на физический спад 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в спринте на 10 км на этапе Кубка мира в Хольменколлене. По его словам, он чувствует спад формы, сообщает "Советский спорт".
"Бежалось тяжело. Не знаю, почему. Чувствую, что идет спад формы. Пик уже пройден, и вернуть кондиции будет тяжело. Очень надеюсь, что я ошибаюсь. Буду стараться показывать максимальный результат в оставшихся гонках. Тренироваться смысла нет, буду восстанавливаться и отдыхать", — сказал Шипулин в эфире "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что Шипулин занял 18-е место в гонке. Победу одержал норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд.
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