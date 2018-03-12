Губерниев: восхищаюсь Шипулиным, потому что он настоящий лидер, мужик

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» поделился впечатлениями от седьмого этапа Кубка мира в Контиолахти и оценил атмосферу в сборной России.

«Самое яркое впечатление от этапа — шипулинская победа. Он продолжает находиться в числе лидеров мирового биатлона и восьмой сезон одерживает победы, имея уже 44 подиума. Я просто восхищаюсь Шипулиным, потому что он настоящий лидер, мужик. Кстати, Антон поедет на чемпионат России, и я искренне надеюсь, что он продолжит выступать. Он очень необходим российскому спорту — его личность, фигура и харизма.

Наша биатлонная сборная становится командой. Посмотрите, как свежеизбранный капитан Максим Цветков благодарит Шипулина и девчонок за эстафетную гонку. Потихоньку мы начали приближаться к таким настоящим биатлонным коллективам, как сборные Италии и Швеции. Итальянцы выиграли зачёт смешанных эстафет и говорят, что сильны именно командным духом. Российскому биатлону нужно этот дух возвращать. Хочу сказать огромное спасибо лыжникам. Биатлонисты посмотрели на них, оглянулись, и сейчас мы начали строить настоящую и дружную команду. Мне это всё нравится", — написал Губерниев.

Колонка Дмитрия Губерниева доступна на «Чемпионате».