Зайнуллина: Миленина без медали в биатлоне не пустила бы в паралимпийскую деревню

Россиянка Марта Зайнуллина , выигравшая серебро в биатлонной гонке на 10 км на Паралимпийских играх в Пхенчхане, заявила, что ее подруга по российской команде и соседка по комнате Анна Миленина перед соревнованиями во вторник сказала, что без медали не пустит ее в номер в паралимпийской деревне.

Зайнуллина ранее стала четвертой в лыжной гонке на 15 км, уступив в борьбе за бронзу всего 4 секунды. Во вторник россиянка заняла второе место в биатлоне на дистанции 10 км. Миленина, двукратный серебряный призер Игр в Пхенчхане, живет с Зайнуллиной в одном номере в деревне.

"Аня мне сказала, что сегодня в комнату не пустит без медали! (смеется) И вот, сработало, неохота все-таки ночевать в коридоре", — сказала Зайнуллина журналистам.

На вопрос, не стоит ли ей теперь взять на ночь золотую медаль Екатерины Румянцевой , чтобы положить на удачу под подушку, Зайнуллина ответила: «Ну, у меня еще есть Михалина Лысова . Они мне обе, конечно, не откажут. Но надо свою золотую медаль завоевывать, чтобы с ней спать!»

До участия в Паралимпиаде в нейтральном статусе была допущена только женская российская команда по лыжным гонкам и биатлону. «Конечно, нам не хватает наших мальчиков. Мы с девочками все очень дружны, но за мальчиков все равно все переживаем. Мы с ними на связи. У нас есть общая группа. Перед стартом ребята стараются момент тишины выдерживать, а после уже либо поздравляют, либо подбадривают», — рассказала Зайнуллина.