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Флаг российского турнира WorldSkills-2019 взвился над Мадридом
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Флаг российского турнира WorldSkills-2019 взвился над Мадридом 

Вести.Ru 13 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Международный этап эстафеты флага WorldSkills стартовал в Мадриде. Проект реализует Россия в преддверии мирового чемпионата в Казани в 2019 году. Эстафета проводится впервые в истории движения. Флаг турнира побывает во всех двадцати странах, где когда-либо принимали WorldSkills.
Мадрид выбрали местом старта эстафеты не случайно. Первый в истории чемпионат мира состоялся здесь больше полувека назад. WorldSkills — конкурсы профессионального мастерства для тех, кому не больше 25 лет, напоминает телеканал «Россия 24».
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