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Биатлонистка Зайнуллина завоевала серебро в индивидуальной гонке на Играх-2018
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Биатлонистка Зайнуллина завоевала серебро в индивидуальной гонке на Играх-2018 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Российская биатлонистка Марта Зайнуллина заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 км в классе «сидя» на Паралимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.
Зайнуллина финишировала с отставанием от лидера, которым стала немца Андреа Эскау, на минуту и 15,5 секунды.
Бронзовую медаль завоевала еще одна россиянка Ирина Гуляева — +1.48,9.
Пхенчхан-2018. Паралимпиада. Биатлон. Индивидуальная гонка. 10 км  Женщины
1. Эскау (Германия) — 42.36,6,
2. Зайнуллина (Россия) — +1.15,5,
3. Гуляева (Россия) — +1.48,9.
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