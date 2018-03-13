Биатлонистка Зайнуллина завоевала серебро в индивидуальной гонке на Играх-2018 

Российская биатлонистка Марта Зайнуллина заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 км в классе «сидя» на Паралимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.
Зайнуллина финишировала с отставанием от лидера, которым стала немца Андреа Эскау, на минуту и 15,5 секунды.
Бронзовую медаль завоевала еще одна россиянка Ирина Гуляева — +1.48,9.
Пхенчхан-2018. Паралимпиада. Биатлон. Индивидуальная гонка. 10 км Женщины
1. Эскау (Германия) — 42.36,6,
2. Зайнуллина (Россия) — +1.15,5,
3. Гуляева (Россия) — +1.48,9.