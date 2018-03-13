Биатлонистка Зайнуллина завоевала серебро в индивидуальной гонке на Играх-2018

Российская биатлонистка Марта Зайнуллина заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 км в классе «сидя» на Паралимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС

Зайнуллина финишировала с отставанием от лидера, которым стала немца Андреа Эскау, на минуту и 15,5 секунды.

Бронзовую медаль завоевала еще одна россиянка Ирина Гуляева — +1.48,9.

Пхенчхан-2018. Паралимпиада. Биатлон. Индивидуальная гонка. 10 км Женщины

1. Эскау (Германия) — 42.36,6,

2. Зайнуллина (Россия) — +1.15,5,

3. Гуляева (Россия) — +1.48,9.