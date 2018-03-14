Пермячка Ирина Гуляева завоевала бронзу в биатлоне на Паралимпийских играх 

13 марта спортсменка пришла третьей на дистанции 10 километров в классе «сидя», допустив пять промахов.
«Стрельба, конечно, не получилась — пять промахов, ветер помешал. Я не задумывалась о том, чтобы обойти американку Кендалл Гретч, то выигрывала у нее, то проигрывала, на спусках она была маневреннее», — цитирует спортсменку ТАСС.
Другой участнице Паралимпийских игр из Перми, горнолыжнице Марии Папуловой, не удалось завоевать медаль в альпийской комбинации. Она оказалась в шаге от пьедестала, показав четвёртый результат.