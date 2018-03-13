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Россия получила еще две медали Паралимпиады
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Биатлонистка Румянцева завоевала золото на Паралимпийских играх — 2018 

Газета.Ru 13 марта 2018
Российская биатлонистка Екатерина Румянцева заняла первое место в гонке на 10 км в классе "стоя" на Паралимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.
Румянцева показала время 34 минуты и десять секунд.
Второе место заняла еще одна россиянка Анна Миленина, которая финишировала за 35 миинут и 30 секунду. Бронзу завоевала украинка Людмила Ляшенко — 36.23,6.
Паралимпиада-2018. Биатлон. Гонка в классе "стоя". 10 км  Женщины
1. Румянцева (Россия) — 34.10,0,
2. Миленина (Россия) — 35.30,0,
3. Ляшенко (Украина) — 36.23,6.
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