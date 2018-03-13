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Паралимпиада-2018. Зайнуллина завоевала серебро в биатлоне, Гуляева — бронзу
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Паралимпиада-2018. Зайнуллина завоевала серебро в биатлоне, Гуляева — бронзу 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Россиянка Марта Зайнуллина завоевала серебряную медаль в биатлонной гонке на 10 км на Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея). Её соотечественница Ирина Гуляева стала третьей.
Золото выиграла Андреа Эскау (42.36,6 — 1 промах). Зайнуллина продемонстрировала результат 43.52,1 (1 промах). Гуляева финишировала с результатом 44.25,5 (5 промахов).
Россиянка Наталья Кочерова заняла 6-е место (47.07,5 — 4 промаха), Надежда Фёдорова — 7-е (47.21,5 — 9 промахов), Акжана Абдикаримова — 10-е (52.34,6 — 5 промахов).
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