Россиянка Марта Зайнуллина завоевала серебряную медаль в биатлонной гонке на 10 км на Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея). Её соотечественница Ирина Гуляева стала третьей.
Золото выиграла Андреа Эскау (42.36,6 — 1 промах). Зайнуллина продемонстрировала результат 43.52,1 (1 промах). Гуляева финишировала с результатом 44.25,5 (5 промахов).
Россиянка Наталья Кочерова заняла 6-е место (47.07,5 — 4 промаха), Надежда Фёдорова — 7-е (47.21,5 — 9 промахов), Акжана Абдикаримова — 10-е (52.34,6 — 5 промахов).