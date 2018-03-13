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Сборная Украины передумала ехать в Россию
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Украина бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в РФ 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сборная Украины не приедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. О бойкоте российского этапа соревнований объявил министр спорта Украины Игорь Жданов.
«Было принято совместное решение — сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени», — написал Жданов в Facebook после встречи с главой Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.
Жданов отметил, что «государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций», «но все правила имеют исключения».
Заключительный этап кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Ранее украинские биатлонисты неоднократно заявляли, что собираются принять участие в тюменском этапе Кубка мира.
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