Медали в биатлоне и сноуборде будут разыграны в пятницу на Паралимпийских играх

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. / ТАСС /. Одиннадцать комплектов медалей в биатлоне и сноуборде будет разыграно в седьмой соревновательный день проходящих в Пхёнчхане зимних Паралимпийских игр. Состоятся полуфинальные сессии соревнований по керлингу на колясках, куда команда скипа Константина Курохтина пробиться не сумела.

Биатлонные соревнования Паралимпиады завершатся в пятницу гонками на самые длинные дистанции — 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин в трех классах. У женщин в классе «стоя» в 06:00 мск на старт вновь выйдут Екатерина Румянцева Анна Миленина , которые завоевали соответственно золото и серебро в двух предыдущих дисциплинах — в спринте и индивидуальной гонке на 10 км. Выступят в этом виде программы еще две россиянки — Юлия Михеева Наталья Братюк , которая четыре года назад в гонке на 12,5 км выиграла бронзовую награду.

В классе слабовидящих в 08:40 стартует Михалина Лысова с ведущим Алексеем Ивановым . Одна из самых титулованных российских паралимпийцев в Пхёнчхане победила в биатлонном спринте, уступив украинке Оксане Шишковой на 10-километровой дистанции. В этом виде стартуют всего шесть спортсменок, конкуренцию Лысовой и Шишковой может составить Екатерина Мошковская с гидом Артемом Нориным.

В мужском биатлоне российские спортсмены до участия в Паралимпиаде допущены не были.

В сноуборде запланирован слалом

В сноуборде пройдут соревнования в слаломе, которые закроют паралимпийскую программу в этом виде, дебютировавшем в Пхёнчхане. Ранее определились чемпионы в борд-кроссе в трех категориях — SB-1 и SB-2 (спортсмены с ампутацией одной или двух ног), а также SB-UL (поражение верхних конечностей), в которой выступают лишь мужчины.

В женском сноуборде российские паралимпийцы не представлены. В каждой категории запланированы три попытки (начало — 04:30), в зачет пойдет лучшая из них.

Полуфиналы в керлинге на колясках

В турнире смешанных команд по керлингу на колясках настала пора полуфиналов. В 09:35 мск путевки в финал разыграют сборные Китая и Канады, а также Южной Кореи и Норвегии. Российские керлингисты во главе со скипом Константином Курохтиным в полуфинал пробиться не сумели, заняв на предварительной стадии пятое место.

В следж-хоккее в пятницу состоятся матчи среди аутсайдеров. В 10:00 мск за седьмое место сыграют сборные Японии и Швеции, в 14:00 команды Норвегии и Чехии разыграют пятую строчку.

После шести дней соревнований в Пхёнчхане на счету российских паралимпийцев 17 медалей — шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовых. Чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (спринт и индивидуальная гонка в классе «стоя») и Михалина Лысова (класс слабовидящих), серебряные награды завоевали Анна Миленина (спринт и индивидуальная гонка, класс «стоя»), Марта Зайнуллина (класс «сидя») и Михалина Лысова, бронза — у Ирины Гуляевой (класс «сидя»).