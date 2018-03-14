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Томшин стал третьим в суперспринте на этапе Кубка IBU
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Российский биатлонист Томшин стал третьим в суперспринте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россиянин Василий Томшин занял третье место в спринтерской гонке на 6 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в российском Ханты-Мансийске. Томшин преодолел дистанцию за 13 минут 23,0 секунды, использовав на четырёх огневых рубежах два дополнительных патрона.
Победу одержала норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Второе место занял австриец Лоренц Вегер.
Другие представители России Пётр Пащенко и Алексей Волков заняли шестое и девятое места соответственно. Алексей Слепов показал 13-й результат, Никита Поршнев — 16-й, а Эдуард Латыпов — 27-й.
Ранее сообщалось, что Тамара Воронина заняла третье место в суперспринте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске.
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