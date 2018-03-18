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Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе КМ в Хольменколлене
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Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе КМ в Хольменколлене 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Сегодня, 18 марта, в Хольменколлене завершится восьмой этап Кубка мира по биатлону. В 16:45 по московскому времени начнётся мужская эстафета 4х7,5 км. На старт выйдут 26 команд.
В составе сборной России выступят Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. На данный момент российские биатлонисты располагаются на шестом месте в зачёте эстафет в текущем сезоне. От идущих пятыми итальянцев их отделяет 5 баллов, а от лидирующих норвежцев — 43.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой гонки.
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