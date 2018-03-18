Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе КМ в Хольменколлене

Сегодня, 18 марта, в Хольменколлене завершится восьмой этап Кубка мира по биатлону. В 16:45 по московскому времени начнётся мужская эстафета 4х7,5 км. На старт выйдут 26 команд.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой гонки.