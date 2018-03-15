Кузьмина: настроилась, что бегу гонку для себя. Может, как тренировку

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала о победе в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

«Сегодня подтвердила, что организм готов работать. Голова немножко расслабилась и, видимо, тоже подключилась к работе, несмотря на одну ошибку. Остальные выстрелы были «центровые».

Несмотря на один штрафной круг, в принципе, можно себя похвалить. Круг пришлось бежать очень быстро, потому что очень хотелось побороться за победу.

Небольшие волнения были, но из-за того, Мякяряйнен стартовала после меня, не было каких-то мыслей по поводу неё. Настроилась, что сегодня бегу гонку для себя. Может быть, даже не гонку, а как тренировку. Когда увидела, что лыжи работают хорошо, поняла, что надо бороться.

Конечно, приятно осознавать, что весь сезон прошёл успешно. Получилось на Олимпиаде отличиться, ещё стараюсь побороться до конца… Не говори «хоп», пока не перепрыгнешь. Впереди ещё есть гонки", — сказала Кузьмина в эфире ТК «Матч ТВ».