Дарья Домрачева: Боролась изо всех сил, но Кузьмина оказалась сильнее

Анастасия Кузьмина : Приятно осознавать, что весь сезон прошел успешно

Домрачева финишировала на втором месте, уступив словачке Анастасии Кузьминой 8,9 секунды.

«Было хорошее самочувствие перед гонкой. Я боролась изо всех сил, у меня был хороший лыжный ход, но Кузьмина сегодня оказалась сильнее. Это биатлон. Иногда чистая стрельба не гарантирует тебе первого места. Но я довольна гонкой и идеальной стрельбой. Это был хороший день.

Пыталась сделать то, что могла. Конечно, понимала, что Анастасия идёт впереди меня и чуть быстрее. Хотела отыграть время на последнем круге, но она была очень сильной сегодня. Я довольна вторым местом», — приводятся слова Домрачевой на официальном сайте IBU.