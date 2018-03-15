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Дарья Домрачева: Боролась изо всех сил, но Кузьмина оказалась сильнее
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Дарья Домрачева: Боролась изо всех сил, но Кузьмина оказалась сильнее 

Советский спорт 15 марта 2018
Анастасия Кузьмина: Приятно осознавать, что весь сезон прошел успешно
Домрачева финишировала на втором месте, уступив словачке Анастасии Кузьминой 8,9 секунды.
«Было хорошее самочувствие перед гонкой. Я боролась изо всех сил, у меня был хороший лыжный ход, но Кузьмина сегодня оказалась сильнее. Это биатлон. Иногда чистая стрельба не гарантирует тебе первого места. Но я довольна гонкой и идеальной стрельбой. Это был хороший день.
Пыталась сделать то, что могла. Конечно, понимала, что Анастасия идёт впереди меня и чуть быстрее. Хотела отыграть время на последнем круге, но она была очень сильной сегодня. Я довольна вторым местом», — приводятся слова Домрачевой на официальном сайте IBU.
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