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Л'Абе-Лунд выиграл спринт на этапе КМ в Хольменколлене, Гараничев — 7-й
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Л'Абе-Лунд выиграл спринт на этапе КМ в Хольменколлене, Гараничев — 7-й 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Фото: ТАСС
Норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд победил в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё, а замкнул тройку призёров француз Мартен Фуркад. Среди россиян лучшим стал Евгений Гараничев, показавший седьмой результат.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Хольменколлен, Норвегия Мужчины. Спринт, 10 км 1. Хенрик Л'Абе-Лунд (Норвегия) — 26.10,3 (0). 2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +6,1 (1). 3. Мартен Фуркад (Франция) — +6,9 (0)… 7. Евгений Гараничев (Россия) — +23,3 (0)… 16. Дмитрий Малышко (Россия) — +52,3 (1)… 18. Антон Шипулин (Россия) — +56,5 (0)…
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