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Биатлонист Гараничев назвал седьмое место в спринте высоким результатом
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Биатлонист Гараничев назвал седьмое место в спринте высоким результатом 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Евгений Гараничев поделился мнением о своем выступлении в спринтерской гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Хольменколлене. По его мнению, спортсмену удалось показать высокий результат, передает "Советский спорт".
"По дистанции шел в хорошем темпе. Главное, что справился со стрельбой и смог показать качественную работу на огневых рубежах, как это было на этапах Кубка России. Сегодня удалось совместить хороший ход и чистую стрельбу, что помогло показать высокий результат. Что касается второго круга, то Мартен Фуркад, возможно, экономил силы, а я знал, что хорошо идет Лукаш Хофер, поэтому работал на максимуме. Последний круг дался тяжело, я терпел на зубах", — сказал Гараничев в эфире «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Гараничев финишировал седьмым в спринте на этапе Кубка мира. Победу одержал норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд.
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