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Й. Бё: в гонке преследования мы с Фуркадом постараемся сразу догнать Л'Абе-Лунда
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Й. Бё: в гонке преследования мы с Фуркадом постараемся сразу догнать Л'Абе-Лунда 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Норвежец Йоханнес Бё, ставший вторым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене, назвал гонку необычной, а также поделился ожиданиями от гонки преследования.
«Обычно я стартую в одной группе с основными фаворитами, но в этот раз начал гонку гораздо позже. Непросто уходить на дистанцию, зная, что много биатлонистов до тебя отстреляли чисто. Я выложился по полной. На финишном круге отдал все силы: сначала лидировал, потом был третьим, а в итоге показал второй результат.
Теперь нас ждёт интересная гонка преследования. Думаю, мы с Мартеном постараемся сразу догнать Хенрика, а потом будем идти вместе. Интересно, что из этого получится", — сказал Йоханнес Бё на пресс-конференции.
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