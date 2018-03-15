Й. Бё: в гонке преследования мы с Фуркадом постараемся сразу догнать Л'Абе-Лунда

Норвежец Йоханнес Бё , ставший вторым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене, назвал гонку необычной, а также поделился ожиданиями от гонки преследования.

«Обычно я стартую в одной группе с основными фаворитами, но в этот раз начал гонку гораздо позже. Непросто уходить на дистанцию, зная, что много биатлонистов до тебя отстреляли чисто. Я выложился по полной. На финишном круге отдал все силы: сначала лидировал, потом был третьим, а в итоге показал второй результат.

Теперь нас ждёт интересная гонка преследования. Думаю, мы с Мартеном постараемся сразу догнать Хенрика, а потом будем идти вместе. Интересно, что из этого получится", — сказал Йоханнес Бё на пресс-конференции.