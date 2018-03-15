У Кузьминой пик формы продолжается. А у Шипулина пошел на спад?

Хенрик Л’Абе-Лунд на последнем круге сумел убежать от самого Йоханнеса Бе Анастасия Кузьмина победила даже с одним промахом. А россияне — вновь остались без наград. Чем запомнится спринт в Холменколлене?

РЕЗВАЯ КУЗЬМИНА…

— Лыжи работали прекрасно! Спасибо сервис-бригаде. Но я понимала, что ход пока еще не тот. И что лишь чистая стрельба — залог хорошего результата. Так в итоге и вышло, — призналась на финише Екатерина Юрлова-Перхт.

Кстати — пусть медалей нет, но не все так плохо было с нашей сборной. Даже с женской, уж на что плохое впечатление она оставила от предыдущего этапа. Но та же Юрлова, стартовав второй в спринте, на финише долгое время была в тройке. А Ульяна Кайшева , допустив промах на лежке, отстала от лидера нашей команды всего на 5 секунд!

Жаль, в реальной борьбе за медали наши девушки все равно не участвовали. Юлия Джима и Дарья Домрачева чисто сработали на обоих рубежах, замкнув тройку лучших. А первой стала Анастасия Кузьмина. При том, что она — тоже промахнулась!

— Сегодня снова подтвердилось — тело готово работать. Плюс, голова немного расслабилась. Несмотря на ошибку на лежке, я готова себя похвалить. Штрафной круг пришлось бежать очень быстро — ведь хотелось только победы. Конечно, слегка волновалась. Но это ни на что не повлияло. Приятно понимать, что весь сезон прошел успешно, — улыбалась радость всей Словакии.

И ведь казалось бы — Олимпиада позади. Пик формы — по идее — тоже. Но скорость Кузьминой — не падает!

И УСТАВШИЙ ШИПУЛИН

Жаль, о ее брате так сказать нельзя.

— Тяжело. Не знаю, с чем это связано, — вздыхал Шипулин после финиша мужского спринта. — Но происходит то, о чем я говорил — форма пошла вниз. Как бы ни старался ее сейчас вернуть, но сделать это будет трудно. Определенный пик был и когда-то приходится опускаться на дно. Хотя, надеюсь, что я ошибаюсь, и еще смогу выдать максимум в оставшихся гонках.

А уж как мы-то надеемся!

Но в Холменколлене Антона словно вырубило. Два круга, вроде бы, прошел — на третьем выдохся. Не помогли и чистые огневые рубежи. Уходя со стойки почти в одни ноги с Евгением Гараничевым (конкретно — с отставанием в 4 секунды), на финише Шипулин ему же уступил полминуты!

Напомним — в Контиолахте в спринте Евгений был 46-м. Антон же там взял золото.

В итоге на последних метрах Шипулина едва не обогнал Мартен Фуркад. Стартовавший через минуту после россиянина. Сломавший палку на первом круге. И совершивший падение. Сколько на этом потерял лидер сезона? 15-20 секунд? Может, больше? Резонно, что этого не хватило, чтобы выиграть. Обидно, что даже так Антон ту самую минуту ему едва не проиграл одним лишь ходом.

Правда, местных болельщиков это уже не волновало. У них был свой повод для радости. Даже два. Во-первых — Йоханнес Бе Мартена обошел (что важно в плане битвы за Большой хрустальный глобус). А во-вторых — даже Бе-младший не справился с внезапно резвым Хенриком Л’Абе-Лундом! Норвежец в свои 31 год, раньше лишь дважды был на подиуме. Но тут решил всех удивить. При том, что шел перед Йоханнесом. При том, что Бе даже выигрывал секунду после второго рубежа! Только достать, опередить товарища не смог. Как ни старался.

Может, сил, потраченных на один штрафной круг, не хватило?

Кубок мира

8-й этап. Холменколлен (Норвегия)

Спринт 10 км. Мужчины

Стрельба

Финиш

Хенрик Лабе-Лунд (Норвегия)

0 (0+0)

5 (+13,3)

26.10,3 Йоханнес Бе (Норвегия)

1 (0+1)

1 (24.09,6)

Мартен Фуркад (Франция)

0 (0+0)

6 (+15,4)

1 (0+1)

3 (+3,3)

1 (1+0)

2 (+0,7)

1 (1+0)

4 (+8,8)

+16,8 Евгений Гараничев (Россия)

0 (0+0)

13 (+37,1)

1 (1+0)

20 (+47,0)

0 (0+0)

44 (+1.14,6)

1 (1+0)

28 (+59,3)

2 (1+1)

51 (+1.30,6)

+2.10,1 Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)

4 (1+3)

42 (+1.09,5)

2 (2+0)

71 (+1.51,8)

+2.27,2 Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 ©

Гараничев

13 (+21,8)

4 (+9,9)

Малышко

45 (+38,6)

18 (+32,9)

Шипулин

9 (+15,9)

6 (+14,2)

Цветков

51 (+42,0)

25 (+48,1)

Бабиков

60 (+47,2)

56 (+1.28,6)

Елисеев

75 (+1.06,5)

58 (+1.31,3)

Общий зачет

Мартен Фуркад (Франция)

Йоханнес Бе (Норвегия)

Антон Шипулин (Россия)

Арнд Пайффер (Германия)

Антон Бабиков (Россия)

Кубок мира

8-й этап. Холменколлен (Норвегия)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба

Финиш

Анастасия Кузьмина (Словакия)

1 (1+0)

1 (19.15,5)

21.31,8 Дарья Домрачева (Белоруссия)

0 (0+0)

2 (+21,6)

Юлия Джима (Украина)

0 (0+0)

13 (+55,7)

0 (0+0)

18 (+1.02,9)

+35,7 Фуюко Тачизаки (Япония)

0 (0+0)

25 (+1.12,4)

0 (0+0)

31 (+1.18,0)

+50,3 Ульяна Кайшева (Россия)

1 (1+0)

16 (+1.00,8)

+55,4 Дарья Виролайнен (Россия)

1 (0+1)

26 (+1.12,9)

+1.13,8 Лаура Дальмайер (Германия)

2 (2+0)

9 (+46,7)

+1.30,9 Кайса Макарайнен (Финляндия)

4 (2+2)

3 (+30,6)

3 (1+2)

39 (+1.25,9)

2 (0+2)

69 (+2.09,9)

+2.52,4 Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 ©

Юрлова

9 (+8,7)

5 (+23,3)

Кайшева

38 (+25,7)

9 (+38,0)

Виролайнен

15 (+12,7)

17 (+53,7)

Миронова

63 (+51,0)

68 (+2.05,5)

Сливко

36 (+24,1)

65 (+2.03,8)

Общий зачет

Анастасия Кузьмина (Словакия)

Кайса Макарайнен (Финляндия)

Дарья Домрачева (Белоруссия)

Лаура Дальмайер (Германия)

Доротея Вирер (Италия)

Екатерина Юрлова (Россия)