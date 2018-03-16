Екатерина Румянцева: «Тренера с трибуны было слышно на равнине над стадионом» 

Российская лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева поблагодарила тренеров и сервисменов сборной, благодаря которой завоевала серебро биатлонной гонки Паралимпиады-2018. Румянцева уступила на 12,5 км среди стоячих спортсменов только соотечественнице Анне Милениной. После второй стрельбы она отставала от Милениной на 30 секунд, но сократила отставание до 3,8 секунды.
— Я не знала, сколько проигрываю. Потом в какой-то момент увидела, что 30 секунд, — цитирует «Р-Спорт» Румянцеву. — Не знала, как буду отрабатывать это все, догонять. Сервисмены — молодцы, гнали меня по трассе по полной программе — от начала до финиша. Ирину Александровну Громову с трибуны было слышно аж на той равнине над стадионом. Всем большое спасибо! Андрею Ивановичу Гладышеву, тренеру по биатлону, огромное спасибо! Если бы не он, наверное, не было бы этой медали.